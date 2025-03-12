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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +606
Посты: 1499

В Китае испытали новый двигатель большой тяги для космических полетов

Инженеры Сианьского института аэрокосмического движения испытали магнитоплазмодинамический двигатель большой тяги мощностью более 100 киловатт. Сегодня мощность аналогичных устройств обычно составляет десятки киловатт.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
Испытания двигателя / © CNSA
Испытания двигателя / © CNSA

Двигатель представляет собой плазменную силовую установку, работающую за счет ионизации топлива с образованием плазмы, которая затем ускоряется электромагнитным полем с образованием высокоскоростного потока частиц, создавая таким образом тягу.

Новая двигательная установка сможет найти применение в исследовании дальнего космоса и межпланетных перевозках грузов.

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