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Blue Ghost испытал «космический пылесос» и пробурил дыру в лунном реголите

Аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace, который 2 марта совершил мягкую посадку в Море Кризисов на Луне, уже активировал восемь из 10 своих научных инструментов. Недавно NASA показало работу двух из этих приборов.

Работа бура прибора LISTER / © Firefly Aerospace

Речь идет об экспериментальном приборе для очистки поверхностей от лунной пыли — «Электродинамический пылезащитный экран» (Electrodynamic Dust Shield, EDS), который иногда называют пылесосом. Он представляет собой генератор электрических полей для бесконтактной очистки различных поверхностей — от скафандров до солнечных батарей.

Blue Ghost запустил генератор, который за короткое время удалил значительную часть пыли со стекла и с поверхности радиатора.





Результаты работы инструмента EDS / © NASA

Второй инструмент, который тоже успешно прошел испытания, называется «Прибор для оперативного теплового исследования недр» (Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity, LISTER). Недавно бур инструмента проник под поверхность реголита, на глубину почти одного метра, для измерения температуры, чтобы оценить теплопроводность естественного спутника Земли.