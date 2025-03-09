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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +628
Посты: 1861

Фотограф показал, как выглядит ускоритель частиц изнутри

Фотограф Чарльз Брукс и старший физик из Австралийской организации ядерной науки и технологий (ANSTO) Юджин Тан провели съемку австралийского синхротрона, который разгоняет электроны почти до скорости света.

Сообщество
# технологии
# фотографии
Внутри австралийского синхротрона / © Charles Brooks
Внутри австралийского синхротрона / © Charles Brooks

Съемка не обошлась без проблем. Супермагниты внутри машины могли потенциально затянуть объектив камеры, и команде инженеров пришлось проверить фотооборудование на магнетизм до начала съемок, а также частично разобрать криогенный ондулятор, однако сложности стоили того, чтобы получить уникальные кадры.

Подготовка к съемке / © Charles Brooks
Подготовка к съемке / © Charles Brooks
Подготовка к съемке / © Charles Brooks
Подготовка к съемке / © Charles Brooks
Подготовка к съемке / © Charles Brooks
Подготовка к съемке / © Charles Brooks
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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