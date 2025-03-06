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Астронавты NASA отвергли призыв досрочно затопить МКС

В беседе с журналистами астронавты NASA Суни Уильямс, Бутч Уилмор и Ник Хейг обсудили различные злободневные вопросы, в том числе возможное досрочное сведение Международной космической станции с орбиты, предложенное Илоном Маском.

Астронавты NASA (слева направо): Бутч Уилмор, Ник Хейг и Суни Уильямс / © NASA

В частности, речь шла о заявлении Маска о том, что МКС выполнила свою задачу, почти не приносит пользы и ее нужно свести с орбиты как можно скорее.

«Меня по-настоящему впечатлило, сколько научных исследований проводят на станции. Я бы сказала, что сейчас мы находимся в расцвете. Все системы работают», — сказала Уильямс в ответ на комментарии Маска.

По мнению астронавтов, сейчас не самое подходящее время завершать проект МКС: орбитальный форпост должен продолжать работу как минимум до 2030 года.