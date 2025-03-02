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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +963
Посты: 2071

Зонд NASA запечатлел место будущей посадки лунного модуля «Афина»

Американская автоматическая станция Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировала два участка на Луне: на одном уже сел аппарат Blue Ghost, а на другом должен сесть модуль «Афина» (Athena). 

Сообщество
# LRO
# космос
# Луна
# фотографии
Район будущей посадки аппарата «Афина» отмечен белым квадратом / © NASA / GSFC / Arizona State University 
Район будущей посадки аппарата «Афина» отмечен белым квадратом / © NASA / GSFC / Arizona State University 

Опубликованные NASA изображения демонстрируют лунную гору Монс Латрейль в центре Моря Кризиса, где 2 марта прилунился аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace, а также плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны — там 6 марта сядет «Афина», принадлежащая Intuitive Machines.

Район будущей посадки аппарата Blue Ghost отмечен белым квадратом / © NASA / GSFC / Arizona State University 
Район будущей посадки аппарата Blue Ghost отмечен белым квадратом / © NASA / GSFC / Arizona State University 
Район планируемой посадки аппарата «Афина» / © NASA / GSFC / Arizona State University
Район планируемой посадки аппарата «Афина» / © NASA / GSFC / Arizona State University
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# Германия
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