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Зонд NASA запечатлел место будущей посадки лунного модуля «Афина»
Американская автоматическая станция Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировала два участка на Луне: на одном уже сел аппарат Blue Ghost, а на другом должен сесть модуль «Афина» (Athena).
Опубликованные NASA изображения демонстрируют лунную гору Монс Латрейль в центре Моря Кризиса, где 2 марта прилунился аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace, а также плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны — там 6 марта сядет «Афина», принадлежащая Intuitive Machines.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Глиптодонты и их родственники близки современным броненосцам, вот только были гораздо больше и с мощными панцирями на спине. Их «доспехи» дополнял сильный хвост с округлым костным разрастанием на конце. Изучив ряд окаменелостей гигантских броненосцев, бразильские ученые подтвердили предположения об их «турнирных сражениях» на хвостовых булавах. Оказалось, поединок мог стоить глиптодонту проломленных боков и инфицированных ран.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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