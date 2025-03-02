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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +963
Посты: 2070

Лунный модуль «Афина» прислал первые снимки из космоса

Космический аппарат «Афина» (Athena) американской компании Intuitive Machines, запущенный в ночь на 27 февраля с помощью ракеты Falcon 9, прислал первые снимки космоса на Землю.

Сообщество
# Intuitive Machines
# космос
# Луна
Посадочные опоры модуля «Афина» на фоне Земли / © Intuitive Machines
Посадочные опоры модуля «Афина» на фоне Земли / © Intuitive Machines

Как сообщили в Intuitive Machines, «Афина» находится в рабочем состоянии и поддерживает стабильную связь с центром управления на Земле.

Посадочные опоры модуля «Афина» на фоне Земли / © Intuitive Machines
Посадочные опоры модуля «Афина» на фоне Земли / © Intuitive Machines

На фотографиях запечатлены посадочные опоры и некоторые элементы лунного модуля на фоне нашей планеты.

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# Везувий
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# космос
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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