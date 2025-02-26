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В Китае предложили вооружить роботов термобарическим оружием для боев в городских условиях

Недавние учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в условиях городской застройки показали, что дроны и роботы-собаки, вооруженные только легким стрелковым оружием, с трудом уничтожают врагов, которые укрываются в зданиях или бункерах.

Робот-собака со стрелковым оружием / © Deep Robotics

Поэтому специалисты НОАК предложили вооружить роботов термобарическим оружием для зачистки подземных комплексов в городских условиях. Предположительно, они будут работать в связке с беспилотными летательными аппаратами для обнаружения и уничтожения целей.

Отметим, что термобарическое оружие или вакуумная бомба использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, который длится значительно дольше, чем обычный взрыв. Детонация вакуумной бомбы настолько мощная, что может даже испарить человеческие тела.