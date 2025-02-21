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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +623
Посты: 1841

«Нет причин для беспокойства»: NASA значительно снизило риск столкновения астероида 2024 YR4 c Землей

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США провели новые наблюдения за астероидом 2024 YR4 и снизили вероятность его столкновения с Землей до 0,28%, или 1 к 360. Ранее риск составлял 3,1%, то есть примерно 1 к 32.

Сообщество
# NASA
# астероиды
# космос
Художественное изображение астероида / © NASA
Художественное изображение астероида / © NASA

Специалисты NASA подчеркнули, что «вероятность столкновения крайне маловероятна и нет причин для беспокойства».

Астероид 2024 YR4, который астрономы открыли в декабре 2024 года, стал самым опасным небесным телом за всю историю Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) NASA.

Несмотря на резкое снижение риска столкновения, 2024 YR4 по-прежнему на вершине таблицы CNEOS. Следующий по степени риска «космический камень» — 1950 DA: его вероятность столкновения с Землей в 2880 году оценили в 0,039%.


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storm
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gabriella431
4 часа назад
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Dmitr Sha
4 часа назад
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Dmitr Sha
5 часов назад
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Dmitr Sha
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