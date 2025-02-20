Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Не гроб на колесах: Tesla Cybertruck получил максимальный рейтинг безопасности

Специалисты Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) провели независимые испытания электрического пикапа Tesla Cybertruck. Машина получила высший рейтинг в пять звезд, несмотря на утверждения многих доброжелателей Маска, которые считали, что Cybertruck станет «гробом на колесах» из-за необычного дизайна.

Tesla Cybertruck во время тестов / © NHTSA

Компания Tesla утверждала, что электромобиль столь же безопасен, если не безопаснее других ее транспортных средств, которые получили высшие рейтинги безопасности, но независимые испытания не проводились… до сих пор.

Данные новых краш-тестов охватили множество аспектов, включая лобовые и боковые столкновения, а также риск опрокидывания. Они показали, что Cybertruck получил оценку в пять звезд во всех категориях, за исключением безопасности пассажира при лобовом столкновение, так как не сработали коленные подушки безопасности.