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Байден не собирался спасать «застрявших» на МКС астронавтов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор SpaceX Илон Маск в телевизионном интервью заявили о том, что астронавты NASA были «брошены» на Международной космической станции по политическим причинам.

Президент США Дональд Трамп (слева) и генеральный директор SpaceX Илон Маск (справа) дают совместное интервью ведущему Fox News / © Fox News

В совместном интервью Трампа и Маска ведущему Fox News Шону Хэннити, которое транслировалось 18 февраля, президент и глава SpaceX подтвердили планы вернуть на Землю двух американских астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс. С июня 2024-го они находятся на борту Международной космической станции из-за проблем с кораблем Starliner компании Boeing.

«По просьбе или указанию президента мы ускорим процесс возвращения астронавтов. Их оставили там по политическим причинам, это нехорошо», — сказал Маск.

«Байден собирался оставить их в космосе. <…> Он не хотел огласки», — добавил Трамп.

Однако на деле Уилмор и Уильямс могут вернуться домой в любое время по решению NASA. Для них уже зарезервированы места на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon (миссии Crew-9) SpaceX, который доставил на орбиту россиянина Александра Горбунова и американского астронавта Ника Хейга в сентябре прошлого года.