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Астрономы рассказали о прогрессе в строительстве Чрезвычайно большого телескопа

На вершине горы Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама продолжается строительство самого большого в мире телескопа.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

В обновлении, описывающем ход строительства Чрезвычайно большого телескопа (ELT), специалисты Европейской южной обсерватории поделились фотографиями купола, который будет защищать телескоп.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Согласно заявлению астрономов, сопровождающему новую публикацию, купол настолько велик, что ученым потребуется около получаса, чтобы добраться до его вершины по многочисленным лестницам и переходам.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Огромный купол предназначен для защиты 39-метрового главного зеркала ELT, состоящего из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов общей площадью 978 квадратных метров. С его помощью ELT будет делать прямые снимки экзопланет.

Ожидается, что новый телескоп увидит первый свет к 2028 году.