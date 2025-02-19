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Олег Гончар
Олег Гончар
21 минута назад
Рейтинг: +622
Посты: 1836

На океанском берегу нашли обломки обтекателя ракеты New Glenn

Пользователи Сети опубликовали фотографии обломков обтекателя тяжелой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin, которая выполнила первый полет 16 января 2025 года. Фрагменты обнаружили местные жители на пляже Элбоу-Кей на Багамах.

Сообщество
# Blue Origin
# New Glenn
# космос
Обломок обтекателя ракеты New Glenn / © r/space / Reddit
Обломок обтекателя ракеты New Glenn / © r/space / Reddit

На снимках можно увидеть автографы сотрудников компании Джеффа Безоса, которые участвовали в создании ракеты.

Обломок обтекателя ракеты New Glenn / © r/space / Reddit
Обломок обтекателя ракеты New Glenn / © r/space / Reddit

Напомним, следующий полет New Glenn запланирован на весну 2025 года. Его главной задачей станут успешное возвращение и мягкая посадка первой ступени New Glenn на плавучую платформу, что позволит инженерам использовать ее для новых полетов.

Обломок обтекателя ракеты New Glenn / © r/space / Reddit
Обломок обтекателя ракеты New Glenn / © r/space / Reddit
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