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Стартовали наземные испытания двигателей ПД-8 на импортозамещенном самолете SSJ-100

Специалисты ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) приступили к наземным отработкам двигателей ПД-8 на базе производственного центра в Комсомольске-на-Амуре.

Силовая установка ПД-8 на импортозамещенном SSJ-100 / © ОДК

Силовую установку смонтировали на опытный узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолет SJ-100 с серийным номером 95157 с импортными системами. Именно он первым поднимется в воздух на ПД-8.

© ОДК

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создали с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. В работе над силовой установкой применяли опыт создания более мощного двигателя ПД-14.