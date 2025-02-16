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Индийский школьник установил шесть мировых рекордов по устному счету за день
Аарян Шукла (Aaryan Shukla), 14-летний вундеркинд из индийского штата Махараштра, ошеломил аудиторию шоу Lo Show Dei Record и представителей Книги рекордов Гиннесса, когда установил сразу шесть мировых рекордов по самым быстрым вычислениям в уме.
Всего за день Шукла установил шесть мировых рекордов:
- сложил 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды;
- сложил 200 четырехзначных за одну минуту 9,68 секунды;
- сложил 50 пятизначных за 18,71 секунды;
- разделил 20-значное число на 10-значное за пять минут 42 секунды;
- умножил два пятизначных числа за 51,69 секунды;
- два восьмизначных числа за две минуты 35,41 секунды.
Чтобы добиться выдающихся результатов, подросток ежедневно тратит пять-шесть часов на решение математических задач.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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