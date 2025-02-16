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«Хаббл» запечатлел крупнейший и ближайший ко Млечному Пути регион активного звездообразования

Область активного звездообразования в туманности Тарантул / © ESA / Hubble & NASA, C. Murray

Туманность Тарантул пестрит одними из наиболее ярких и массивных светил, известных науке на сегодня. Среди них — голубой гипергигант R136a1, чья масса превышает солнечную в 200 раз.

Кроме того, в 1987 году на окраине туманности вспыхнула сверхновая SN 1987A. Она стала первой сверхновой, наблюдавшейся на земном небе невооруженным глазом за последние 300 с лишним лет.