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Второй запуск New Glenn запланирован на конец весны

Американская компания Blue Origin рассчитывает провести второй испытательный полет ракеты-носителя New Glenn в конце будущей весны после устранения неполадок, помешавших первой ступени мягко приземлиться во время первого полета 16 января.

New Glenn отправляется в первый полет 16 января 2025 года / © Blue Origin

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что причиной потери первой ступени New Glenn во время запуска NG-1 стала проблема с двигателем. Он отказался вдаваться в подробности, но отметил, что инженеры смогут найти решение, чтобы подобная ситуация не повторилась.

New Glenn — двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса высотой 98 метров и диаметром семь метров. Ее первая ступень спроектирована для многоразового использования: после каждого запуска она должна в автоматическом режиме возвращаться на специальную плавучую платформу по аналогии с первыми ступенями ракет Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX.