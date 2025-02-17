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Второй запуск New Glenn запланирован на конец весны
Американская компания Blue Origin рассчитывает провести второй испытательный полет ракеты-носителя New Glenn в конце будущей весны после устранения неполадок, помешавших первой ступени мягко приземлиться во время первого полета 16 января.
Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что причиной потери первой ступени New Glenn во время запуска NG-1 стала проблема с двигателем. Он отказался вдаваться в подробности, но отметил, что инженеры смогут найти решение, чтобы подобная ситуация не повторилась.
New Glenn — двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса высотой 98 метров и диаметром семь метров. Ее первая ступень спроектирована для многоразового использования: после каждого запуска она должна в автоматическом режиме возвращаться на специальную плавучую платформу по аналогии с первыми ступенями ракет Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
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