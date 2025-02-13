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В Китае показали, как тайконавты будут покорять Луну

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая (CMSA) опубликовало почти трехминутное видео, рассказывающее о будущем полете китайских космонавтов на естественный спутник Земли. Миссию планируют осуществить до 2030 года.

Изображение китайского пилотируемого лунохода / © CMSA

План предполагает, что две ракеты-носителя доставят на окололунную орбиту пилотируемый космический корабль и лунный посадочный модуль. Они состыкуются друг с другом, после чего тайконавты перейдут не посадочный модуль. После прибытия спускаемого аппарата на поверхность Луны космонавты отправятся на луноходе в научную экспедицию.

© CMSA

Кроме того, специалисты CMSA подвели итоги конкурса на название лунного скафандра и пилотируемого лунохода, выбрав их из 9000 вариантов, предложенных общественностью.

Скафандр получил имя «Ванъюй» («Взгляд во Вселенную»), а луноход — «Таньсо», что переводится как «Исследователь неизведанного».



