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В Саудовской Аравии сообщили, сколько денег уже потратили на строительство «Зеркальной линии»

Заместитель генерального директора Агентства развития территорий Саудовской Аравии NEOM Райан Файез сообщил, что создание горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), строящегося у побережья Красного моря, уже обошлось более чем в 50 миллиардов долларов США.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

По словам Файеза, эти деньги ушли на возведение базовой инфраструктуры, то есть земляные работы и забивки свай. Первые этажи «Зеркальной линии» начнут строить в конце 2025 года.

Хотя сумма, озвученная Файезом, кажется значительной, в Саудовской Аравии уверены: эти траты довольно быстро окупятся за счет туризма. Для сравнения, Санкт-Петербург в 2023 году заработал на туристах свыше 480 миллиардов рублей.