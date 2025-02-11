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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
11 минут назад
Рейтинг: +396
Посты: 848

Японский сверхмалый спутник сделал самые четкие снимки Земли из полученных кубсатами

Японский стартап ArkEdge Space объявил, что его кубсату (сверхмалому спутнику) удалось сделать самые качественные снимки нашей планеты.

Сообщество
# космос
# спутники
# Япония
Остров Камано в объективе кубсата ONGLAISAT / © ArkEdge Space
Остров Камано в объективе кубсата ONGLAISAT / © ArkEdge Space

Космический аппарат ONGLAISAT размером примерно с небольшой чемодан способен делать снимки с разрешением 2,5 метра с высоты 410 километров над поверхностью Земли. Это означает, что каждый пиксель на изображении, полученном спутником, в реальности представляет собой область 2,5 на 2,5 метра.

Патагония в объективе кубсата ONGLAISAT / ©ArkEdge Space
Патагония в объективе кубсата ONGLAISAT / ©ArkEdge Space

Компания ArkEdge Space, построившая спутник для тайваньского космического агентства TASA, предположила, что полученные снимки, стали самыми качественными снимками Земли, сделанными кубсатами.

«Снимки такие же четкие, как аэрофотосъемка», — заявил агентству Reuters генеральный директор ArkEdge Такаеси Фукуе.

Опубликованные фото показывают остров Камано, находящийся недалеко от американского города Сиэтл, и регион Патагония в Аргентине.

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