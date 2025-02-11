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Видео: как выглядит Великая подземная китайская стена, защищающая МБР от ядерных ударов

В китайской соцсети Weibo вышел почти двухминутный видеоролик, показывающий сеть туннелей протяженностью 5000 километров. Они предназначены для защиты китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) от ядерного удара возможного противника.

Часть Великой подземной китайской стены / © Weibo

Эту уникальную инфраструктуру, созданную для оперативного перемещения ракет в подземном хранилище, называют Великой подземной китайской стеной.

Предполагается, что сеть туннелей для перевозки ракет создали более 10 лет назад. В хранилищах, по оценкам экспертов, находятся три тысячи межконтинентальных баллистических ракет.

© Weibo

На видео показаны высокие длинные помещения с колоннами, по которым могут свободно проехать мобильные пусковые установки с МБР. Также появляются кадры пуска: ракета установлена на платформу, перед ней раскрываются створки шахты.