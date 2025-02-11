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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2036

В Китае уверены, что недавно открытый астероид врежется в Землю через семь лет 

Спустя несколько недель после открытия астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году, китайский центр специальных проектов при Государственном управление оборонной науки, техники и промышленности начал набор сотрудников на «должность специалиста по планетарной обороне».

Сообщество
# астероиды
# Китай
# космос
Схема орбиты астероида 2024 YR4 по состоянию на 29 января 2025 года / © ESA / NEOCC, The Watchers
Схема орбиты астероида 2024 YR4 по состоянию на 29 января 2025 года / © ESA / NEOCC, The Watchers

Научный сотрудник Национального центра космических наук при Академии наук Китая Ли Минтао в интервью газете China Science Daily заявил, что астероид 2024 YR4, скорее всего, столкнется с Землей и, возможно, упадет в океан, вызвав цунами, которое затронет прибрежные города.

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# Германия
# древние виды
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# вирусология
# вирусы
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Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
Позавчера, 12:00
Михаил Орлов

Джамбо-фаг украл у бактерии белки для своего «ядра»

Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.

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