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OpenAI потратила на минутную рекламу в два раза больше денег, чем DeepSeek на обучение своей нейросети

Разработчик ChatGPT, американская технологическая компания OpenAI, недавно потратила 14 миллионов долларов на 60-секундный рекламный ролик, который показали в прайм-тайм Суперкубка — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Это самое дорогое время на американском телевидении.

Фрагмент рекламы ChatGPT, на который OpenAI потратила 14 миллионов долларов / © OpenAI

OpenAI стала первой компанией из сферы ИИ, купившая рекламу в момент трансляции Суперкубка, которая почти каждый год бьет все возможные рекорды по числу телепросмотров в США и мире.

В 2024 году финал в режиме онлайн смотрели более 123 миллионов телезрителей. Этот показатель не дотянул лишь до высадки астронавтов на Луну, за которой в 1969-м следили 150 миллионов зрителей.

© OpenAI

Рекламный ролик OpenAI прослеживает технологическую эволюцию человечества с помощью уникального стиля точечной анимации, превращая абстрактные точки в знаковые символы прогресса — от первых достижений человечества, таких как овладение огнем и создание колеса, до современных прорывов — секвенирование ДНК и исследование космоса. Прогресс достигает кульминации в современных приложениях ИИ, демонстрируя ChatGPT.

Несмотря на интересный видеоролик, OpenAI подверглась критике за нерациональную трату средств, ведь за те же деньги можно было обучить целых две китайские модели искусственного интеллекта DeepSeek, которая недавно произвела фурор в мире ИИ.







