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OpenAI потратила на минутную рекламу в два раза больше денег, чем DeepSeek на обучение своей нейросети
Разработчик ChatGPT, американская технологическая компания OpenAI, недавно потратила 14 миллионов долларов на 60-секундный рекламный ролик, который показали в прайм-тайм Суперкубка — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Это самое дорогое время на американском телевидении.
OpenAI стала первой компанией из сферы ИИ, купившая рекламу в момент трансляции Суперкубка, которая почти каждый год бьет все возможные рекорды по числу телепросмотров в США и мире.
В 2024 году финал в режиме онлайн смотрели более 123 миллионов телезрителей. Этот показатель не дотянул лишь до высадки астронавтов на Луну, за которой в 1969-м следили 150 миллионов зрителей.
Рекламный ролик OpenAI прослеживает технологическую эволюцию человечества с помощью уникального стиля точечной анимации, превращая абстрактные точки в знаковые символы прогресса — от первых достижений человечества, таких как овладение огнем и создание колеса, до современных прорывов — секвенирование ДНК и исследование космоса. Прогресс достигает кульминации в современных приложениях ИИ, демонстрируя ChatGPT.
Несмотря на интересный видеоролик, OpenAI подверглась критике за нерациональную трату средств, ведь за те же деньги можно было обучить целых две китайские модели искусственного интеллекта DeepSeek, которая недавно произвела фурор в мире ИИ.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
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Starship проделал на Земле при старте громадную дыру. Почему это может отменить создание баз на Луне и Марсе?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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