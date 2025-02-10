  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Только что
Рейтинг: +396
Посты: 846

OpenAI потратила на минутную рекламу в два раза больше денег, чем DeepSeek на обучение своей нейросети 

Разработчик ChatGPT, американская технологическая компания OpenAI, недавно потратила 14 миллионов долларов на 60-секундный рекламный ролик, который показали в прайм-тайм Суперкубка — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Это самое дорогое время на американском телевидении.

Сообщество
# OpenAI
# ИИ
# технологии
Фрагмент рекламы ChatGPT, на который OpenAI потратила 14 миллионов долларов / © OpenAI
Фрагмент рекламы ChatGPT, на который OpenAI потратила 14 миллионов долларов / © OpenAI

OpenAI стала первой компанией из сферы ИИ, купившая рекламу в момент трансляции Суперкубка, которая почти каждый год бьет все возможные рекорды по числу телепросмотров в США и мире.

В 2024 году финал в режиме онлайн смотрели более 123 миллионов телезрителей. Этот показатель не дотянул лишь до высадки астронавтов на Луну, за которой в 1969-м следили 150 миллионов зрителей.

© OpenAI

Рекламный ролик OpenAI прослеживает технологическую эволюцию человечества с помощью уникального стиля точечной анимации, превращая абстрактные точки в знаковые символы прогресса — от первых достижений человечества, таких как овладение огнем и создание колеса, до современных прорывов — секвенирование ДНК и исследование космоса. Прогресс достигает кульминации в современных приложениях ИИ, демонстрируя ChatGPT. 

Несмотря на интересный видеоролик, OpenAI подверглась критике за нерациональную трату средств, ведь за те же деньги можно было обучить целых две китайские модели искусственного интеллекта DeepSeek, которая недавно произвела фурор в мире ИИ.



Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Съедобные цветы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
10 Фев
700
Итоги 2024 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Антарктида
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Фев
700
Как изучали и изучают историю и культуру Древней Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Фев
900
Антропологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Фев
500
Психология инопланетных поселений и колонизации
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Фев
600
Первые ростки культуры: галечные индустрии австралопитеков и ранних Homo
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Фев
Бесплатно
По ту сторону нейротехнологий: как создают будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Фев
700
Чарльз Дарвин: человек, изменивший взгляд на жизнь
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 часов назад
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
Вчера, 12:00
Михаил Орлов

Джамбо-фаг украл у бактерии белки для своего «ядра»

Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.

Биология
# вирусология
# вирусы
# генетика
# Молекулярная биология
# фаги
3 часа назад
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
6 февраля
Березин Александр

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.

История
# археология
# генетика
# индоевропейцы
# история
Вчера, 12:00
Михаил Орлов

Джамбо-фаг украл у бактерии белки для своего «ядра»

Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.

Биология
# вирусология
# вирусы
# генетика
# Молекулярная биология
# фаги
Позавчера, 19:23
Елизавета Александрова

В Большом Магеллановом Облаке заподозрили черную дыру, которая выбрасывает звезды из галактики

На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# гиперскоростная звезда
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивные черные дыры
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые узнали, как эволюция структуры генов связана с их функциями

    19 минут назад

  2. У оптимистов неожиданно оказалось больше сбережений

    1 час назад

  3. В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

    3 часа назад

  4. Описан портрет российского удаленщика и платформенного сотрудника

    4 часа назад
Выбор редакции

Семь мифов о Луне

Позавчера, 16:20

Последние комментарии

Иван Колупаев
2 минуты назад
Lina, ну по Спутнику такой "статистики" не наблюдается. Во всяком случае я ковид перенес достаточно легко, среди знакомых ужасных последствий

Подсчитаны риски неврологических осложнений после вакцинации от Covid-19 и самой инфекции

Иван Колупаев
38 минут назад
С., впрочем чего спорить купите себе приборчик для измерения качества воздуха 3000-7000 р. В зависимости от продавца (кнр или рф) да померяйте. Тоже

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Vlad Ok
39 минут назад
El Capitan стал самым быстрым компьютером в мире, когда он был полностью введен в эксплуатацию в прошлом году с результатом 1,742 экзафлопс в тесте

Самый быстрый в мире суперкомпьютер El Capitan для секретных исследований США официально ввели в эксплуатацию

Lina Lamzikova
2 часа назад
Есть ложь, наглая ложь и статистика. Только среди моих немногочисленных знакомых после второй вакцинации то ли Pfizer то ли Moderna (дело было в испании,

Подсчитаны риски неврологических осложнений после вакцинации от Covid-19 и самой инфекции

Иван Колупаев
2 часа назад
Стас, впрочем сегодня Шеньчжене чуть лучше чем у вас фоном 17,5 мкг/м3 😉 И все равно ------------------------ Концентрация PM2.5 сейчас в 3.5 раз(а) выше

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Ксения Попова
3 часа назад
Как красиво! *___*

Видео: биологи запечатлели морского черта при дневном свете

Иван Колупаев
3 часа назад
Стас, вы опять невнимательно читали материал по своей же ссылке. В той статье ничего не сказано о типах использованных увлажнителей есть лишь

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
3 часа назад
С., в отличии от вас я прочитал еще и статью где приведены эти графики. Да и сам озаботился проверкой приведенных фактов. В норме количество частиц

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Юрий Сметанин
3 часа назад
"Например, порция картофеля фри содержит 3000 калорий и 217 граммов жира..." Это какого же веса порция содержит 217 граммов жира? Килограммовая, да?

«Гамбургер счастья»: эксперты Пермского Политеха рассказали, почему мы любим фастфуд

Harry Wanderer
6 часов назад
Так это для одного самолета за год, или для всех самолетов на Земле?

Ученые рассчитали вероятность столкновения космического мусора с авиалайнером

Александр Французов
6 часов назад
Пол часа колдовать над яйцами , такое себе удовольствие)

Итальянские ученые раскрыли рецепт идеального вареного яйца

Стас Высоцкий
9 часов назад
Иван, вы графики читать умеете? Данная иллюстрация как раз показывает, что традиционный увлажнитель не даёт микрочастиц. Горизонтальный график

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Стас Высоцкий
10 часов назад
Александр, вот ссылка: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Стас Высоцкий
10 часов назад
Александр, ссылка в моем комментарии выше.

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Евгений Истомин
11 часов назад
А., нытье про то как в проект вносятся изменения. Так лучше звучит?

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Евгений Истомин
11 часов назад
Soft, Рогозин уже давно в отставке. И кстати, именно при нём вышли на безаварийность пусков.

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

Zиничный Бесдельник
12 часов назад
Морской черт имеет сладкий ореховый вкус, уникальный в мире морепродуктов. При правильном приготовлении он имеет насыщенный маслянистый вкус,

Видео: биологи запечатлели морского черта при дневном свете

Гена Пастухов
14 часов назад
Удивительно, буквально позавчера я варил яйца впервые в жизни похожим способом, совершенно случайно: поставил их на плиту, которая разогревается и

Итальянские ученые раскрыли рецепт идеального вареного яйца

Гена Пастухов
14 часов назад
Александр, насколько я понимаю, это опять всё сводится к еде: теплее - лучше растворимость питательных веществ; больше влаги - больше питательных

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Ильяс Асадулаев
16 часов назад
В каком году отправим их в прошлое за Джоном Коннором?

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно