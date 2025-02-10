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Boeing предупредила сотрудников проекта по созданию лунной ракеты о возможных увольнениях

Компания Boeing уведомила сотрудников, работающих над созданием лунной ракеты Space Launch System (SLS), о том, что до 400 человек из них могут потерять работу, поскольку новое руководство страны рассматривает возможность отменить программу «Артемида». Сейчас в программе SLS задействованы примерно 800 сотрудников Boeing.

Ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion на стартовой площадке 39B в космическом центре имени Кеннеди во Флориде / © NASA

Несмотря на уведомление Boeing, NASA пока не объявляло о каких-либо изменениях в программе «Артемида». Представители американского космического агентства заявили, что продолжают подготовку к миссии «Артемида II», запланированной на апрель 2026 года.

Однако администрация Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотра всей архитектуры, включая отмену ее ключевых элементов, таких как ракета SLS и космический корабль Orion.

«Aрхитектура „Артемиды“ крайне неэффективна, поскольку это программа, максимизирующая рабочие места, а не результаты. Необходимо что-то совершенно новое», — отмечал Илон Маск в социальной сети X.