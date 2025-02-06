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ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Представители Военно-морских сил США сообщили, что эсминец Preble класса «Арли Берк» успешно испытал свою высокоэнергетическую лазерную систему с интегрированным оптическим ослеплением и наблюдением High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS) для уничтожения беспилотного летательного аппарата.

Испытание лазерной системы HELIOS на борту эсминца Preble / © DOT&E

Испытания состоялись еще в прошлом году, но известно о них стало лишь недавно. Это была последняя крупная демонстрация использования корабельных лазеров в последние годы в США.

Испытание лазерной системы HELIOS на борту эсминца Preble / © DOT&E

Целью применения лазера для поражения дрона стали проверка и подтверждение функциональности, производительности и возможностей системы HELIOS. Эти испытания — последний шаг на пути к переводу корабельных лазеров в полностью рабочее состояние.