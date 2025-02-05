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Boeing потеряла два миллиарда долларов из-за Starliner

Аэрокосмический гигант Boeing сообщил, что в 2024 году понес более полумиллиарда долларов убытка по программе пилотируемых кораблей Starliner. Общие затраты уже превысили два миллиарда долларов.

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковывается от Международной космической станции / © NASA

В официальном отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания сообщила, что расходы на программу Starliner в 2024 году составили 523 миллиона долларов. Boeing объяснила убытки «задержками графика и более высокими затратами на испытания и сертификацию, а также на постсертификационные миссии».

Это крупнейшие годовые расходы Boeing на Starliner за всю историю программы.

На сегодня ни сама компания, ни NASA ничего не сообщали о будущих полетах Starliner. Хотя в прошлом году руководство Boeing обещало, что продолжит разработку космического корабля.