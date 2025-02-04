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Мяч-беспилотник: в США создали уникальный боевой дрон PS Killer
Американская оборонная компания XDOWN представила новый легкий беспилотный летательный аппарат P.S. Killer (PSK). Он предназначен для быстрого развертывания в боевых условиях и выглядит как мяч для игры в регби.
Метод применения новинки крайне прост: включил, бросил и забыл. БПЛА-камикадзе начинает работу в течение двух секунд после запуска.
P.S. Killer обладает радиусом действия более 64 километров и способен развивать скорость до 250 километров в час.
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В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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