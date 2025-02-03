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Чудеса акробатики: новый китайский робот показал, на что он способен

Китайский спартап DEEPRobotics опубликовал видеоролик, который демонстрирует акробатические возможности нового четвероногого робота Lynx («Рысь»). Похоже, теперь все предыдущие успехи робопса Spot американской компании Boston Dynamics меркнут по сравнению с Lynx.

Робот Lynx / © DEEPRobotics

На новом видео показано, как Lynx съезжает с покрытого снегом склона, совершает сальто и демонстрирует умение балансировать на одной ноге, которая заканчивается колесом.

© DEEPRobotics

Специалисты DEEPRobotics также рассказали об основных характеристиках Lynx. Его габариты составляют 0,8 x 0,5 x 0,6 метра, вес — 30 килограммов, грузоподъемность — до 12 килограммов.

Робот способен функционировать при температуре от 0 до 40 °C. Максимальная скорость Lynx составляет 18 километров в час.