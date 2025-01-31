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Александр Речкин
Александр Речкин
6 минут назад
Рейтинг: +446
Посты: 1170

Отечественные спутники обеспечат Россию высокоскоростным интернетом в 2026 году

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в следующем году «Роскосмос» отправит на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи. Они предоставят широкополосный доступ к скоростному интернету на всей территории России, включая Арктику.

Сообщество
# Роскосмос
# Россия
# связь
# спутники
# технологии
Рендер спутника связи на околоземной орбите / © Getty Images 
Рендер спутника связи на околоземной орбите / © Getty Images 

По словам Мишустина, в будущем это созвездие спутников расширится до 300 аппаратов, которые обеспечат интернетом все страны Евразийского экономического союза.

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Палеонтология
# архивы
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Иван Колупаев
2 часа назад
То есть они там вовсю работают а Трамп призывает их "спасать" 😁 ну с презика что взять политик-популист блогов начитался, но интересно что и Маск

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Артём Оликов
3 часа назад
Про майнкампф уже пошутили?... Оу.. они не шутят, да? Печально. Ну вообще этот список подходит человеку, который мнит себя визионером, а на самом деле

Девять книг, которые, по мнению Маска, должен прочитать каждый 

Иван Колупаев
16 часов назад
Наталья, ладно бог с ним действительно собачьи какашки отличаются от навоза и могут нанести вред. Но вот только сказок про "советское время" мне не

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Максим Калинин
17 часов назад
Почему не 2 млрд. л.? Потому что как я понял ту цифру они хоть и рассчитали, но скорее всего уже с учетом того что Тектоники Плит не будет, если

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Наталья Наталья
17 часов назад
И., никогда так не считалось! Собачьи фекалии это самое отвратительное что может быть на улице. При советской власти собак отлавливали. Никто не

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Максим Калинин
17 часов назад
Вполне возможно что начиная с 500-600 млн.л.в б. растения начнут формировать ответы на увеличение светимости Солнца и потепления климата, это и

Потепление ускоряет добычу азота деревьями. Это упростит дальнейшее глобальное озеленение

Максим Калинин
17 часов назад
Если смотреть последние 750 млн.л., то можно заметить явную цикличность, грубо говоря от распада Родинии и до формирования Пангеи прошло 415 млн.л.,

Потепление ускоряет добычу азота деревьями. Это упростит дальнейшее глобальное озеленение

Наталья Наталья
17 часов назад
Александр, может быть ваша собака питается тем что и белки в лесу? Пишут что ученые разрабатывают питание для домашних кошек и собак что б их отходы

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Наталья Наталья
18 часов назад
И., https://www.gazeta.ru/social/news/2023/03/31/20099155.shtml

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Максим Калинин
18 часов назад
Получается интересная вещь, ведь если верить википедии, то усиление солнечной активности уменьшит количества углекислого газа на Земле и после 600

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Иван Колупаев
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Василий Нет
24 часа назад
Джонни, ну, славянам не мешает ничего утверждать подобное)) все эти рассказы про "культурный код, дополнительный ген, мы в рай а они просто сдохнут

Девять книг, которые, по мнению Маска, должен прочитать каждый 

Иван Колупаев
24 часа назад
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Юлия Трепалина
1 день назад
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