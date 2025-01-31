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Спутники показали, как Китай строит собственный Пентагон, но в 10 раз больше

Представители американской разведки сообщили изданию Financial Times, что в Китае началось строительство военного командного центра, который будет в 10 раз больше Пентагона.

Спутниковый снимок строительной площадки будущего китайского военного командного центра недалеко от Пекина / © Planet Labs

Новый спутниковый снимок, опубликованный компанией Planet Labs, в подтверждение слов военных демонстрирует строительную площадку площадью более шести квадратных километров с глубокими ямами для бункеров. Она располагается к юго-западу от Пекина.

По данным СМИ, строительство «китайского Пентагона» началось в середине 2024 года.