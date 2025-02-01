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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2017

Космический аппарат ispace запечатлел самое далекое от суши место на Земле

Представители японской компании ispace опубликовали фотографию Земли, которую сделал лунный посадочный модуль Resilience.

Сообщество
# ispace
# космос
# фотографии
Земля в объективе камеры космического аппарата Resilience / © ispace
Земля в объективе камеры космического аппарата Resilience / © ispace

Когда Resilience находился на расстоянии приблизительно 10 тысяч километров от поверхности нашей планеты, в объектив его камеры попал Тихий океан. На снимке видно точку Немо — самое далекое от суши место.  

Земля в объективе камеры космического аппарата Resilience / © ispace
Земля в объективе камеры космического аппарата Resilience / © ispace

Согласно плану миссии, Resilience достигнет Луны спустя четыре-пять месяцев. Японский аппарат должен совершить посадку в районе Моря Холода.

На его борту — шесть типов полезной нагрузки: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.

Ранее снимок Земли сделал аппарат Blue Ghost американской фирмы Firefly Aerospace, который отправился в космос вместе с Resilience. 

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