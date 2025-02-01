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Космический аппарат ispace запечатлел самое далекое от суши место на Земле
Представители японской компании ispace опубликовали фотографию Земли, которую сделал лунный посадочный модуль Resilience.
Когда Resilience находился на расстоянии приблизительно 10 тысяч километров от поверхности нашей планеты, в объектив его камеры попал Тихий океан. На снимке видно точку Немо — самое далекое от суши место.
Согласно плану миссии, Resilience достигнет Луны спустя четыре-пять месяцев. Японский аппарат должен совершить посадку в районе Моря Холода.
На его борту — шесть типов полезной нагрузки: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.
Ранее снимок Земли сделал аппарат Blue Ghost американской фирмы Firefly Aerospace, который отправился в космос вместе с Resilience.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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