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Космический аппарат ispace запечатлел самое далекое от суши место на Земле

Земля в объективе камеры космического аппарата Resilience / © ispace

Когда Resilience находился на расстоянии приблизительно 10 тысяч километров от поверхности нашей планеты, в объектив его камеры попал Тихий океан. На снимке видно точку Немо — самое далекое от суши место.

Земля в объективе камеры космического аппарата Resilience / © ispace

Согласно плану миссии, Resilience достигнет Луны спустя четыре-пять месяцев. Японский аппарат должен совершить посадку в районе Моря Холода.

На его борту — шесть типов полезной нагрузки: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.

Ранее снимок Земли сделал аппарат Blue Ghost американской фирмы Firefly Aerospace, который отправился в космос вместе с Resilience.