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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2014

Ученые измерили скорость ветра на Марсе благодаря полетам Ingenuity

Марсианский вертолет Ingenuity помог ученым рассчитать скорость ветра на Красной планете. Она оказалась больше, чем предсказывали модели.

Сообщество
# Ingenuity
# космос
# Марс
Вертолет Ingenuity в объективе камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech
Вертолет Ingenuity в объективе камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech

В новой статье, опубликованной в издании The Planetary Society Journal, исследователи, использовав данные полетов Ingenuity, установили, что марсианские ветры дуют сильнее, чем предполагалось. Их максимальная скорость достигала 25 метров в секунду, в то время как теоретические модели ограничивали скорость ветра 15 метрами в секунду. Эти сведения позволят инженерам в будущем построить еще более надежные дроны для исследования Красной планеты. 

Напомним, изначально Ingenuity был рассчитан на пять полетов в небе Красной планеты, однако он совершил 72. Вместо пары минут аппарат провел в марсианском воздухе почти 129 (два часа, восемь минут и 55 секунд). Общая дальность полета составила 17 242 метра, а максимальная высота — 24 метра. 

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