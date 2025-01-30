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Ученые измерили скорость ветра на Марсе благодаря полетам Ingenuity
Марсианский вертолет Ingenuity помог ученым рассчитать скорость ветра на Красной планете. Она оказалась больше, чем предсказывали модели.
В новой статье, опубликованной в издании The Planetary Society Journal, исследователи, использовав данные полетов Ingenuity, установили, что марсианские ветры дуют сильнее, чем предполагалось. Их максимальная скорость достигала 25 метров в секунду, в то время как теоретические модели ограничивали скорость ветра 15 метрами в секунду. Эти сведения позволят инженерам в будущем построить еще более надежные дроны для исследования Красной планеты.
Напомним, изначально Ingenuity был рассчитан на пять полетов в небе Красной планеты, однако он совершил 72. Вместо пары минут аппарат провел в марсианском воздухе почти 129 (два часа, восемь минут и 55 секунд). Общая дальность полета составила 17 242 метра, а максимальная высота — 24 метра.
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