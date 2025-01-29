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Apple и SpaceX тайно разработали ПО для поддержки Starlink на iPhone

Американская корпорация Apple без лишнего шума заключила партнерское соглашение с компаниями SpaceX и T-Mobile для расширения возможностей iPhone с помощью сети спутниковой связи Starlink, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Смартфон подключается к спутниковой сети Starlink / © Getty Images

Apple, SpaceX и T-Mobile с 27 января стали тестировать совместимость Starlink с iPhone.

Сейчас речь идет о работе над программным обеспечением новых iPhone, который смогут отправлять короткие текстовые сообщения и при необходимости вызывать экстренные службы через спутниковую связь Starlink. Ожидается, что эти возможности станут доступны и для Apple Watch Ultra в 2025 году.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, SpaceX и T-Mobile планируют открыть доступ к передаче данных и голосовым вызовам.