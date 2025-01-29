Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники показали, как в Китае строят огромный исследовательский центр термоядерного синтеза

Аналитики сообщили, что в Китае, возможно, строят крупный исследовательский центр по лазерному и термоядерному синтезу. Работы ведут в городе Мяньян на юго-западе страны, написало информагентство Reuters со ссылкой на источники. Новый центр может быть задействован в разработке ядерного оружия и исследованиях в области выработки электроэнергии.

Строительство исследовательского центра в городе Мяньян / © Planet Labs

На спутниковых снимках видны четыре отдаленных «рукава» здания, в которых могут разместить лазерные отсеки и центральный экспериментальный отсек с камерой-мишенью, содержащей изотопы водорода.

Похожая схема реализована в крупнейшим в мире исследовательском центре по термоядерному синтезу — Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций США (National Ignition Facility, NIF) в Калифорнии. В 2022 году там впервые получили так называемую горящую плазму.

Новое китайское сооружение, чей экспериментальный отсек будет примерно на 50% больше, чем у NIF, предназначен для одной цели — доставки энергии в виде ультрафиолетового света в камеру и фокусировки этой энергии на мишени из замороженного дейтерия, чтобы создать в точке концентрации огромное давление и температуру, при которых атомы дейтерия вступают в термоядерную реакцию, образуя атом гелия и выпуская достаточно большое количество энергии.