Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Британский флот спутал российские дроны-шпионы с метеоризмом китов

Британская подводная лодка / © Getty Images

Военные решили, что загадочные звуки связаны с происками российских беспилотных подлодок, которые якобы оставили подслушивающее устройство. Оно должно было записать акустические сигнатуры британских подлодок, чтобы облегчить их отслеживание. Однако, как пишет издание The Sun, проанализировав звуки, военные пришли к выводу, что их причиной стал метеоризм китов.

Это не первый случай, когда западные военные подняли тревогу из-за китов. Ранее звание «русского шпиона» приклеилось к киту-белухе по имени Хвалдимир.