Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Британский флот спутал российские дроны-шпионы с метеоризмом китов
Военно-морские силы Великобритании зафиксировали странные звуки примерно в 160 километрах от места базирования своих атомных подлодок.
Военные решили, что загадочные звуки связаны с происками российских беспилотных подлодок, которые якобы оставили подслушивающее устройство. Оно должно было записать акустические сигнатуры британских подлодок, чтобы облегчить их отслеживание. Однако, как пишет издание The Sun, проанализировав звуки, военные пришли к выводу, что их причиной стал метеоризм китов.
Это не первый случай, когда западные военные подняли тревогу из-за китов. Ранее звание «русского шпиона» приклеилось к киту-белухе по имени Хвалдимир.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Американка прожила 62 дня после трансплантации почки генномодифицированной свиньи и по-прежнему чувствует себя хорошо. Раньше людям с пересаженными свиными органами не удавалось прожить дольше 61 дня.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Медицина в «полном объеме»: как виртуальная реальность спасает людей
Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка
Избежать столкновения с бездной: как мы можем остановить астероид, летящий к Земле
Глобальное потепление убивает — если смотреть на него, прикрыв один глаз
Тяга к звездам
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии