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Зоозащитники назвали причину гибели знаменитого «русского кита-шпиона»
Представители ряда организаций по защите прав животных заявили, что кит-белуха Хвалдимир, которого называли «русским шпионом», погиб от огнестрельных ранений.
Зоозащитники из Noah и One Whale утверждают, что на туше кита, обнаруженной 31 августа у берегов Норвегии, выявили множественные пулевые ранения от огнестрельного оружия. Представители зоозащитных организаций подали жалобу в норвежскую полицию с требованием начать расследование.
Также сомнения в естественной смерти кита вызвал тот факт, что предполагаемый возраст Хвалдимира составлял от 15 до 20 лет — это сравнительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет.
К ставшему знаменитым киту приклеилось звание «русского шпиона» после того, как рыбаки заметили это животное в водах Норвегии весной 2019 года. Кит был в сбруе, подходящей для установки экшен-камеры, а на пряжке красовалась надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»).
Прозвище животного Хвалдимир образовано от норвежского слова hval — «кит» — имени российского президента Владимира Путина.
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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