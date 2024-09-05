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Зоозащитники назвали причину гибели знаменитого «русского кита-шпиона»

Представители ряда организаций по защите прав животных заявили, что кит-белуха Хвалдимир, которого называли «русским шпионом», погиб от огнестрельных ранений.

Хвалдимир / © Al Armiger / Alamy

Зоозащитники из Noah и One Whale утверждают, что на туше кита, обнаруженной 31 августа у берегов Норвегии, выявили множественные пулевые ранения от огнестрельного оружия. Представители зоозащитных организаций подали жалобу в норвежскую полицию с требованием начать расследование.

Также сомнения в естественной смерти кита вызвал тот факт, что предполагаемый возраст Хвалдимира составлял от 15 до 20 лет — это сравнительно мало для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет.

К ставшему знаменитым киту приклеилось звание «русского шпиона» после того, как рыбаки заметили это животное в водах Норвегии весной 2019 года. Кит был в сбруе, подходящей для установки экшен-камеры, а на пряжке красовалась надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»).

Прозвище животного Хвалдимир образовано от норвежского слова hval — «кит» — имени российского президента Владимира Путина.