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Война будущего: в Китае устроили «битву» между робопсом и дроном

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена перестрелка фейерверками между квадрокоптером DJI и робопсом компании Unitree.

«Сражение» между робопсом и дроном / © Clash Report

Неясно, управляются ли дрон и робопес дистанционно или автономно, как и то, где конкретно было снято видео.

© Clash Report

Это противостояние собрало десятки тысяч просмотров в Сети. Многие пользователи посчитали, что так может выглядеть война в будущем.