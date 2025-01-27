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Николай Головин
Николай Головин
2 часа назад
Рейтинг: +206
Посты: 588

Война будущего: в Китае устроили «битву» между робопсом и дроном

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена перестрелка фейерверками между квадрокоптером DJI и робопсом компании Unitree.

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
«Сражение» между робопсом и дроном / © Clash Report
«Сражение» между робопсом и дроном / © Clash Report

Неясно, управляются ли дрон и робопес дистанционно или автономно, как и то, где конкретно было снято видео.

© Clash Report

Это противостояние собрало десятки тысяч просмотров в Сети. Многие пользователи посчитали, что так может выглядеть война в будущем.

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# здоровый образ жизни
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# водохранилище
# голубые озера
# озеро
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