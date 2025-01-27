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Японская компания проведет эксперимент по производству саке в космосе
Производитель саке премиум-класса — японская компания Asahi Shuzo — решил провести эксперимент по приготовлению знаменитого алкогольного напитка на Международной космической станции.
Запуск запланирован на конец 2025 года, а общий бюджет проекта оценили в 900 000 долларов США. Деньги выделит Asahi Shuzo.
В рамках эксперимента астронавты будут добавлять воду в специальное устройство, которое предназначено для контроля нужного уровня содержания алкоголя и перемешивания сусла для достижения требуемого результата.
По окончании ферментации сусло доставят на Землю в начале 2026 года, и специалисты Asahi Shuzo завершат оставшуюся часть производственного процесса.
В итоге получится лишь одна бутылка с напитком, которую продадут по цене 100 миллионов иен (более 63 миллионов рублей по курсу), а все вырученные средства Asahi Shuzo пожертвует на развитие космонавтики в Японии.
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