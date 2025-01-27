Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Японская компания проведет эксперимент по производству саке в космосе

Саке / © Asahi Shuzo

Запуск запланирован на конец 2025 года, а общий бюджет проекта оценили в 900 000 долларов США. Деньги выделит Asahi Shuzo.

В рамках эксперимента астронавты будут добавлять воду в специальное устройство, которое предназначено для контроля нужного уровня содержания алкоголя и перемешивания сусла для достижения требуемого результата.

По окончании ферментации сусло доставят на Землю в начале 2026 года, и специалисты Asahi Shuzo завершат оставшуюся часть производственного процесса.

В итоге получится лишь одна бутылка с напитком, которую продадут по цене 100 миллионов иен (более 63 миллионов рублей по курсу), а все вырученные средства Asahi Shuzo пожертвует на развитие космонавтики в Японии.