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Опубликованы первые кадры из нового телесериала «Прогулки с динозаврами»
Научно-популярный сериал «Прогулки с динозаврами», чья первая серия вышла в далеком 1999 году, получил перезапуск. Телеканал BBC представил первые кадры новой версии.
В каждом эпизоде новых «Прогулок с динозаврами» зрители увидят драматическую историю отдельного существа, остатки которого нашли современные археологи.
Среди героев сериала — спинозавр, юный трицератопс и лусотитан.
Премьера нового сезона запланирована на конец 2025 года. Всего будет шесть эпизодов по 50 минут.
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