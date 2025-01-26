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В Дании обнаружили уникальный фрагмент шлема довикингского периода

В северо-западной части Дании археологи нашли редкий фрагмент богато украшенного шлема, который датируется периодом между 650 и 750 годами нашей эры. По словам историков, этот фрагмент представляет один из самых прекрасных шлемов Скандинавии.

Фрагмент одного из самых великолепных шлемов Скандинавии, артефакт датируется концом VI и серединой VII века, как раз перед началом эпохи викингов / © Kristian Grøndahl / ROMU

Фрагмент шлема состоит из двух частей, образующих большую часть надбровной дуги. Артефакт украшен позолотой и гранатом, а сложные узоры изображают существо с острыми зубами и большими глазами.

Фрагмент одного из самых великолепных шлемов Скандинавии, артефакт датируется концом VI и серединой VII века, как раз перед началом эпохи викингов / © Kristian Grøndahl / ROMU

По мнению специалистов, шлем, вероятно, принадлежал королю или высокопоставленному члену общества. При этом его назначение было скорее церемониальным, чем боевым.



