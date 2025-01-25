Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В России запустили первый в мире автоматизированный вертопорт

В Санкт-Петербурге началась опытная эксплуатация автономной станции для зарядки аккумуляторов, запуска и приема беспилотников вертолетного типа — вертопорта.

Российский вертопорт / © пресс-служба НТИ

По словам генерального директора компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, в мире еще никто не сделал дронопорт под беспилотник вертолетного типа сопоставимого размера с грузоподъемностью дрона семь килограммов.

Новая станция позволяет отправлять беспилотник для осуществления какой-либо миссии полностью автономно, без присутствия оператора на месте.

© пресс-служба НТИ

Вертопорт хранит в себе беспилотник: в нужное время он открывается, дрон вылетает, выполняет задачу и возвращается на базу, где заряжается, передает собранные данные на сервер и готовится к следующему полету.