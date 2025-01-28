Boeing спрогнозировала убытки, которые принесет Starliner

Представители американского аэрокосмического гиганта компании Boeing сообщили, что ожидают дополнительных убытков по своей программе коммерческих экипажей CST-100 Starliner, когда опубликуют финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года.

Космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing пристыкованный к Международной космической станции (МКС) / © NASA

В пресс-релизе от 23 января 2025 года Boeing представила предварительные результаты за четвертый квартал 2024-го. Они включали 400 миллионов долларов, потраченных на Starliner. Никакой новой информации о будущем космического корабля нет с тех пор, как он вернулся на Землю в сентябре, оставив астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс на МКС.

В октябре прошлого года NASA сообщило, что откладывает новую миссию Starliner на период после 2025 года, решив использовать космический корабль Crew Dragon компании SpaceX как для миссии Crew-10, которая отправится на орбитальный форпост в марте, так и для Crew-11 в конце лета.



