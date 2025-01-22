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Астронавт показал, как заменить объектив камеры в невесомости

Астронавт NASA Дон Петтит — плодовитый фотограф. Возможно, лучший из когда-либо летавших в космос. В новом видео, снятом на борту Международной космической станции и опубликованном в социальной сети Х, Петтит показал, как менять объективы камеры в невесомости.

Дон Петтит и его камера на борту МКС / © NASA / Don Pettit

Одна из самых утомительных ситуаций, с которой сталкиваются фотографы, — замена объективов, особенно в полевых условиях. Необходимо найти безопасное место, чтобы положить отсоединенный объектив и убедиться, что он не испачкается. В условиях отсутствия гравитации на МКС Петтит избегает этих проблем, просто разместив другой объектив перед собой.

© NASA / Don Pettit

Представители компании Nikon прокомментировали видео Петтита так: «Не пытайтесь повторить это дома».

Другой комментатор пошутил: «И как часто, находясь на Земле, вы случайно роняете объектив, ожидая, что он будет парить в невесомости?».