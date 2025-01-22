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В Калифорнии впервые сфотографировали редкую землеройку горы Лайелл

До недавнего времени землеройка горы Лайелл (Sorex lyelli) была единственным млекопитающим, живущим в Калифорнии (США), которое никогда не попадало в объектив фотографов. Но несколько месяцев назад исследователь Вишал Субраманьян отправился на ее поиски.

Первая в истории фотография землеройки горы Лайелл / © Vishal Subramanyan

Хотя землеройку горы Лайелл описал биолог Клинтон Харт Мерриам еще в 1902 году, до сих пор ученые не располагали ее фотографиями.

Само животное довольно маленькое: достигает 10 сантиметров в длину и весит всего два грамма.

Землеройка горы Лайелл / © Vishal Subramanyan

В ноябре 2024 года студент Калифорнийского университета в Беркли Вишал Субраманьян и двое его его друзей отправились в восточную часть гор Сьерра-Невада, где обитают землеройки горы Лайелл. Там молодые исследователи расставили пластиковые стаканчики с приманкой в виде кошачьего корма и мучных червей. Они проверяли ловушки каждые два часа, и вскоре им улыбнулась удача.

В ловушки студентов попали 15 землероек четырех видов, включая Sorex lyelli.