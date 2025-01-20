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Трамп подпишет указ о создании национальной системы ПРО «Железный купол»

Незадолго до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах создать систему противоракетной обороны для защиты своей страны.

Израильская ПРО «Железный купол» / © Rafael

На митинге 19 января 2025 года Трамп заявил, что сразу после вступления в должность президента подпишет указ о начале строительства системы противоракетной обороны. По его словам, ее сделают в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп обещал создать вокруг США современное «силовое поле» противоракетной обороны. В платформе Республиканской партии на последних выборах силовое поле называлось «Железным куполом», что отсылает к израильской системе ПРО, разработанной компанией Rafael в партнерстве со Штатами.

«Железный купол» предназначен для перехвата беспилотников, ракет малой и средней дальности.