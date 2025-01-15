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Николай Головин
Николай Головин
4 минуты назад
Рейтинг: +206
Посты: 574

Структуры, обнаруженные в северном полушарии Марса, помогут разобраться с местной водой и жизнью

Специалисты NASA опубликовали новый снимок поверхности Красной планеты, сделанный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Изображение показывает так называемые марсианские бобы, или дюны, покрытые слоем инея из углекислого газа, который образовывается во время зимы на северном полушарии Марса.

Сообщество
# вода
# космос
# Марс
Дюны покрыты слоем инея / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona
Дюны покрыты слоем инея / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Эти структуры могут пролить свет на свидетельство существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

Дело в том, что количество углекислого газа на Красной планете варьируется в зависимости от угла ее наклона относительно Солнца. Когда Марс наклонен достаточно сильно, лед из углекислого газа превращается в газ в значительных масштабах — этого достаточно, чтобы создать более плотную атмосферу для планеты, которая могла бы поддерживать жидкую воду в течение длительного периода времени.

Разобравшись с процессом образования инея из углекислого газа в современных марсианских условиях, ученые смогут точнее понять прошлое климата Красной планеты. Если в истории Марса существовали периоды времени, когда климат поддерживал жидкую воду в стабильном состоянии, есть большая вероятность, что на планете могла существовать микробная жизнь — и, вероятно, ее можно будет обнаружить.

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Поразительно, но ТАКУЮ УБОГУЮ фотографию дома в Праге автор "поицепил" к статье!

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