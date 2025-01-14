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Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

Астронавт NASA Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимком, возможно, самой яркой кометы 2025 года — C/2024 G3 (ATLAS). Петтит запечатлел космическую странницу с борта Международной космической станции.

Комета C/2024 G3 с борта МКС / © NASA / Don Pettit

Комету C/2024 G3 открыли 5 апреля 2024 года с помощью телескопа роботизированной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), предназначенной для мониторинга потенциально опасных астероидов.

Первые расчеты ее орбиты показали, что эта комета долгопериодичная, в последний раз она наведывалась в центральную часть Солнечной системы примерно 160 тысяч лет назад.

C/2024 G3 13 января прошла на минимальном расстоянии от Солнца. Если она не распалась, хвостатую гостью можно будет наблюдать на ночном небе в течение нескольких ближайших дней.