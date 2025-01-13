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Boeing предложила отправить ракету SLS на Титан
Команда инженеров компании Boeing, главного подрядчика лунной ракеты Space Launch System (SLS), предложила использовать свою пусковую платформу для отправки на спутник Сатурна — Титан — дирижабля с научным оборудованием.
Задействовать воздушные шары и дирижабли на Титане — неплохой способ исследовать луну Сатурна, поскольку она имеет плотную атмосферу при малой силе тяжести. Поэтому каждый кубический метр газа в шаре обеспечит большую подъемную силу, чем на Земле.
Однако для реализации такой миссии понадобится большая ракета, потому в качестве возможного решения специалисты предложили сверхтяжелую SLS, предназначенную для отправки людей на Луну в рамках программы «Артемида».
Эта миссия разработана для гипотетического запуска SLS в 2034-2036 годах. Однако SLS сегодня сталкивается с проблемами, которые американцам предстоит решить в первую очередь.
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Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.
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