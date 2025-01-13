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Boeing предложила отправить ракету SLS на Титан

Команда инженеров компании Boeing, главного подрядчика лунной ракеты Space Launch System (SLS), предложила использовать свою пусковую платформу для отправки на спутник Сатурна — Титан — дирижабля с научным оборудованием.

Художественное изображение дирижабля на Титане / © Donahue et al.

Задействовать воздушные шары и дирижабли на Титане — неплохой способ исследовать луну Сатурна, поскольку она имеет плотную атмосферу при малой силе тяжести. Поэтому каждый кубический метр газа в шаре обеспечит большую подъемную силу, чем на Земле.

Однако для реализации такой миссии понадобится большая ракета, потому в качестве возможного решения специалисты предложили сверхтяжелую SLS, предназначенную для отправки людей на Луну в рамках программы «Артемида».

Эта миссия разработана для гипотетического запуска SLS в 2034-2036 годах. Однако SLS сегодня сталкивается с проблемами, которые американцам предстоит решить в первую очередь.