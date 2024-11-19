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Американская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Обозреватель американского издания Ars Technica Эрик Бергер со ссылкой на свои источники в аэрокосмической отрасли США сообщил, что ключевой элемент лунной программы NASA — разработка ракеты Space Launch System (SLS) и ее более мощных конфигураций — может быть прекращена.

Запуск ракеты SLS / © NASA

Хотя официально никакие решения пока не принимались, не раз возникали серьезные вопросы о целесообразности продолжения финансирования проекта. SLS годами сопровождали проблемы. Они включают значительные перерасходы бюджета, которые уже составили шесть миллиардов долларов, и постоянные задержки реализации проекта. Бывшая заместитель руководителя NASA Лори Гарвер называла ракету Space Launch System нежизнеспособной.

Первый пуск SLS в рамках миссии «Артемида I» в 2022 году хотя и считается успешным, однако тогда космический корабль Orion получил повреждения, которые ставят под сомнение возможность безопасного возвращения астронавтов на Землю.

Дополнительные проблемы создает инфраструктура Space Launch System. Стоимость одной из пусковых башен недавно достигла 1,8 миллиарда долларов, а конфигурация Block 1B, которую разрабатывает компания Boeing, существенно отстает от графика.