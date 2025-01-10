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Спутники запечатлели «призрачный» остров в Каспии

Аппараты Landsat 8 и 9, принадлежащие NASA, с ноября 2022-го по декабрь 2024 года сделали несколько снимков прибрежной зоны Каспийского моря и помогли обнаружить «призрачный» остров. Он расположен примерно в 25 километрах от восточного побережья Азербайджана.

«Призрачный» остров Чигил-дениз / © NASA Earth Observatory

Остров, известный как Чигил-дениз, появился из вод Каспийского моря после извержения грязевого вулкана Кумани в начале 2023-го. К концу следующего года он почти размылся, исчезнув из виду, словно призрак.

Исследователи несколько раз регистрировали мощные извержения Кумани, которые создавали аналогичные временные острова с момента первого зарегистрированного извержения этого вулкана в 1861 году.

Восемь предыдущих зафиксированных извержений Кумани происходили всплесками продолжительностью менее двух дней и создали острова разных размеров. Так, в мае 1861-го извержение привело к образованию острова шириной всего 87 метров и высотой 3,5 метра над водой. Его размыло к началу 1862 года. Самое сильное извержение случилось в 1950 году: тогда сформировался остров шириной 700 метров и высотой шесть метров.