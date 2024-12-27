Экс-астронавт NASA рассказал о встрече с НЛО

Бывший астронавт NASA Лерой Чиао, который участвовал в трех полетах Space Shuttle и совершил шесть выходов в открытый космос, рассказал в интервью изданию News Nation о встрече с неопознанными летающими объектами.

Астронавт NASA Лерой Чиао / © wikipedia

В августе 2023 года, во время полета на своем самолете над штатом Техас на высоте двух с половиной километров, по словам Чиао, он заметил несколько странных объектов. Они выглядели как два больших металлических шара, диаметром около метра каждый. Шары пронеслись мимо левого борта самолета, примерно в шести метрах от астронавта.

Пилоту удалось хорошо рассмотреть объекты, хотя они находились в поле его зрения не более секунды. Самое интересное, что эти объекты не появились на радаре его самолета, и диспетчер ближайшего аэропорта ничего о них не сообщал.